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Лыжница Степанова стала мамой

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова впервые стала матерью
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Telegram-канал Вероника Степанова

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем Telegram-канале объявила о рождении ребенка.

По ее словам, роды прошли без особых трудностей.

«Привет, познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем ее родителей. Роды были быстрыми и легкими», — заявила спортсменка.

Степанова выиграла золото зимних Олимпийских игр — 2022 в женской эстафете, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На счету лыжницы также победа в эстафете на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.

27 сентября стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в Италии объяснили, зачем лишили российского флага лыжника Александра Большунова.

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