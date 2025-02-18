ЦСКА обвинили в срыве трансфера бразильского футболиста

Трансфер полузащитника бразильского «Фламенго» Лоррана в ЦСКА сорвался по вине московского клуба. Об этом порталу Odds.ru заявил агент футболиста Тьяго Фрейташ.

«После согласования некоторых деталей между двумя клубами и между ними и спортсменом было достигнуто соглашение. Лорран немедленно приготовился к поездке, пока клубы решали вопросы/процедуры, связанные с документами. Была достигнута договоренность, что «Фламенго» спортсмена отпустит после того, как ЦСКА пришлет подписанный трансферный контракт. В ЦСКА заявили, что отправят этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный им рейс, но этого не сделали, в связи с чем «Фламенго» не отпустил спортсмена», — сказал Фрейташ.

В прошлом сезоне Лорран провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб. На его счету четыре оформленных гола и пять результативных передач.

27 января Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для ЦСКА. Это произошло после того, как москвичи расплатились с «Херенвеном» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке. По информации СМИ, ЦСКА отправил долг нидерландскому «Херенвену» за Эджуке через Виктора Давилу, который, в свою очередь, был должен клубу за самостоятельный выкуп контракта летом 2024 года.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА, главным тренером которого является Марко Николич, идет на шестом месте, набрав 31 очко. Отрыв от лидеров — «Краснодара» и «Зенита» — составляет восемь баллов.

Ранее в России оценили бразильского новичка ЦСКА.