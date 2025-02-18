«Было слабое звено»: в России оценили бразильского новичка ЦСКА

Тренер Непомнящий: Алеррандро взяли за большие деньги, вряд ли он будет в запасе

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, как оценивает новое приобретение московского ЦСКА — бразильца Алеррандро. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У ЦСКА было слабое звено в команде – завершение атак. И вот теперь в нападении появился новичок. Посмотрим, как эта звезда бразильского футбола сможет адаптироваться в армейской команде. Если игрока берут за такие деньги, то я сомневаюсь, что этот футболист будет сидеть на скамейке», — заявил он.

ЦСКА объявил о переходе футболиста 17 февраля.

На счету Алеррандро, который провел сезон-2024 в аренде в футбольном клубе «Витория», 15 забитых мячей в 34 матчах. Вместе с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто Алеррандро разделил звание лучшего бомбардира турнира.

Армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. В 19-м туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 1 марта.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее фаната обязали выплатить 500 тысяч рублей «Локомотиву».