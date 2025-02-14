«Монако» потерял Головина из-за травмы

Футболист «Монако» Александр Головин не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы, передает GFFN.

У Головина травма приводящей мышцы.

Головин не сыграет в чемпионате Франции против против «Нанта» и в ответной стыковой игре Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Ранее главный тренер «Монако» Адольф Хюттер рассказал, что у полузащитника есть боли в лодыжке, которые беспокоят его уже несколько месяцев.

В чемпионате Франции «Монако» занимает четвертое место, набрав 37 очков. В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Монако» уступил «Бенфике» со счетом 0:1.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее во Франции подвергли критике Головина.