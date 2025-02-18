В Италии объяснили, зачем лишили российского флага лыжника Большунова

Организаторы международной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии в интервью РИА Новости заявили, что не разрешили лыжнику Александру Большунову выступать с национальными атрибутами для того, чтобы избежать возможных провокаций.

По их словам, подобный шаг лишил почвы потенциальные политические скандалы.

«Мы не стали демонстрировать российский флаг, чтобы не давать критикам повода для новых обсуждений. Таким образом, спортсмен смог стартовать без каких-либо неудобств», — заявили организаторы.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее сообщалось, что FIS не учитывает выступление Александра Большунова в Италии в вопросе возвращения россиян.