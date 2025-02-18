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Сборная США по хоккею хочет пригласить Трампа на игру с Канадой

Сборная США по хоккею намерена пригласить Трампа на игру с Канадой
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Kevin Lamarque/Reuters

Генеральный менеджер сборной США по хоккею Билл Герин заявил, что хотел бы видеть президента Дональда Трампа в качестве гостя на матче против сборной Канады в финале турнира четырех наций. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, присутствие Трампа помогло бы хоккеистам морально перед важным матчем.

«Мы были бы рады, если бы президент Трамп посетил игру. У нас в команде много гордых американских игроков, тренеров и сотрудников — мы стараемся представлять нашу страну наилучшим образом», — заявил Герин.

В заключительном матче группового этапа турнира четырех наций сборная США проиграла национальной команде Швеции Встреча, которая прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась со счетом 2:1. В составе национальной шведской команды отличились Густав Нюквист и Йеспер Братт. Единственную шайбу США забросил Крис Крайдер.

Канадские хоккеисты в игре третьего тура переиграли Финляндию со счетом 5:3. Шведская команда по итогам турнира заняла третье место в турнирной таблице по итогам трех матчей, финская — четвертое.

Финальный матч с участием сборных США и Канады пройдет в ночь с 20 на 21 февраля. В групповом раунде американцы обыграли канадцев со счетом 3:1. Стартовое вбрасывание запланировано на 04:00 по московскому времени.

Ранее канадский голкипер рассказал о любви Александра Овечкина к вредной еде.

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