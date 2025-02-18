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«Он ведь забивает»: канадский голкипер о любви Овечкина к вредной еде

Голкипер «Трактора» Фукале: что бы Овечкин ни пил во время матчей, он забивает
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Sergei Belski/USA TODAY Sports via Reuters Con

Канадский голкипер российского клуба «Трактор» Зак Фукале оценил любовь российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к вредной еде и газированным напиткам, отметив, что самое важное заключается в том, что хоккеист при таком питании выдает результат. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Главное ведь что — знать, как привести себя в состояние, физическое и ментальное, чтобы показывать свой лучший хоккей. Что бы он ни пил во время матчей, колу, Gatorade или Biosteel, он ведь забивает. Выполняет свою работу. Значит, все делает правильно, даже если со стороны это выглядит не очень правильным», — заявил он.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

В НХЛ пауза с 12 по 20 февраля из-за проведения Турнира четырех наций.

Ранее чемпион мира раскрыл, чего не стоит делать Овечкину.

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