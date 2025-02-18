«Спартак» расстался с полузащитником

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о расставании с полузащитником Антоном Зиньковским.

Футболист, покинувший столичный клуб на правах аренды, продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Зиньковский уже выступал за самарскую команду — с 2019 по 2022 год футболист провел за «Крылья» 117 матчей и забил 17 мячей.



Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года. Он отметился в нынешнем сезоне тремя результативными передачами в 13 проведенных в составе «Спартака» встречах.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте с 18 баллами.

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