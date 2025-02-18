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В WADA разъяснили разницу в наказании Синнера и Баркеро за один и тот же допинг

В WADA разъяснили разницу в наказании Синнера и фигуристки Баркеро за «Клостебол»
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Международное антидопинговое агентство (WADA) объяснило разницу в наказании первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и испанской фигуристки Лауры Баркеро за употребление запрещенного препарата «Клостебол» доказательной базой каждой из сторон защиты. Об этом сообщает АР.

«Основное отличие между двумя случаями в том, что версия Баркеро о попадании вещества в организм была неубедительной в плане доказательств. Для WADA они остались неизвестными. В то время как в деле Синнера доказательства явно подтверждали слова атлета», — заявили в организации.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая 2025 года. Такое решение приняло WADA, объявившее, что пришло к соглашению с теннисистом по его делу. Баркеро решением WADA дисквалифицирована на шесть лет.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее теннисист Андрей Рублев подверг критике антидопинговую систему после дела Янника Синнера.

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