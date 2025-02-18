«Система допинга неправильная»: Рублев о дисквалификации первой ракетки мира

Российский теннисист Андрей Рублев, говоря об отстранении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил, выразил мнение, что сама система борьбы с допингом выстроена неправильно. Его слова приводит BB Tennis на YouTube-канале.

«Сама система допинга неправильная. Ты не можешь даже долю ошибки сделать. Взять Бруксби, Имера, они просто три раза пропустили допинг-систему. Получили по два года без разбирательств… Это очень жестко. С Синнером они сделали все быстро, даже разрешили ему играть. Сколько там Халеп ждала разбирательств? Не могла год играть», — отметил он.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая 2025 года.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее Новак Джокович назвал несправедливым трехмесячное отстранение Синнера.