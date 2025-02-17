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Фанаты вновь скандировали «СКА — позор российского хоккея»

Болельщики «Северстали» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Болельщики череповецкой «Северстали» скандировали оскорбительные кричалки о СКА на домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом пишет «Чемпионат.com».

В конце третьего периода российский нападающий СКА Евгений Кузнецов развил атаку, которую заблокировал голкипер череповецкого клуба Константин Шостак. Затем вратарь толкнул нападающего, и на льду началась потасовка, которую разняли судьи. Сразу после этого фанаты на трибунах начали скандировать «СКА — позор российского хоккея».

Поединок прошел 17 февраля на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершился победой петербургского клуба со счетом 5:3.

До этого поединка болельщики еще двух клубов скандировали эту кричалку — «Спартака» и «Локомотива». После этого Континентальная хоккейная лига оштрафовала обе команды за использование оскорбительных высказываний.

СКА, которым руководит Роман Ротенберг, идет на четвертом месте в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 72 балла. Лидер — «Локомотив», в активе которого 85 баллов.

Ранее главный тренер СКА продал хоккейный стадион.

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