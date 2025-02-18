«Не чувствует давления»: звезда НХЛ о погоне Овечкина за Гретцки

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дарюс Каспарайтис, который в 1992 году в составе Объединенной команды выиграл золото зимних Олимпийских игр, не сомневается в том, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит RG.

«Мы тренировались с Сашей в спортзале и на льду несколько раз. У него хорошее настроение. Он не думает ни о каких рекордах и просто играет в хоккей. Кажется, он не чувствует никакого давления от необходимости побить рекорд Гретцки, он просто играет так, как играл всю жизнь», — заявил он.

Каспарайтис и Овечкин тренируются вместе во время паузы в НХЛ из-за Турнира четырех наций.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

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