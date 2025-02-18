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«Цифры пугают»: экс-техдиректор «Краснодара» о тратах «Зенита»

Экс-директор «Краснодара» Толстиков: трансферные цифры «Зенита» пугают
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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков заявил, что с петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ) очень сложно конкурировать из-за финансовой составляющей и сумм, которые клуб тратит на покупку новых футболистов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Хотя он задорого берет футболистов и задорого продает. У «Зенита» лучший мерчандайзинг и самая высокая посещаемость в России. Но все равно их трансферные цифры пугают. Покупка одного футболиста за 35 млн — это бюджет трех команд Премьер-Лиги, условно Воронежа, «Оренбурга» и «Химок», — заявил он.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет вторым, набрав 39 очков — столько же баллов у «Краснодара», который опережает петербуржцев за счет победы в личной встрече. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками.

Петербургский клуб, который возглавляет Сергей Семак, выиграл последние шесть розыгрышей Российской премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб впервые оформил требл — чемпионат страны, Кубок и Суперкубок.

Ранее была названа причина ухода Карпина из «Ростова».

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