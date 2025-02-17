Канада одолела Финляндию и вышла в финал Турнира четырех наций

Сборная Канады одержала победу над национальной командой Финляндии на Турнире четырех наций.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась со счетом 5:3. В составе канадской команды отличились Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, который оформил дубль, Брейден Пойнт и Сидни Кросби. Шайбу в составе финской сборной забросил Эса Линделль, а также Микаэль Гранлунд, который отличился дважды в концовке третьего периода.

Позднее в рамках турнира также сразятся сборные США и Швеции. Американские хоккеисты досрочно гарантировали себе участие в финале.

Финальный матч с участием сборных США и Канады пройдет 21 февраля. В групповом раунде американцы обыграли канадцев со счетом 3:1.

Сборная России пропускает турнир из-за отстранения от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). 4 февраля организация продлила отстранение, из-за чего представители России не сыграют на чемпионате мира в 2025 и 2026 годах, а также пропустят ближайшее молодежное мировое первенство.

Ранее фанаты вновь скандировали «СКА — позор российского хоккея».