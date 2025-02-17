17-летняя Андреева разгромно обыграла бывшую россиянку

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира серии WTA-1000 в Дубае.

На старте турнира россиянка одолела представительницу Армении Элину Аванесян, которая ранее играла под российским флагом. Встреча, которая продлилась ровно один час, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:1.

Андреева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Аванесян ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в третий раунд Андреева сразится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

Ранее Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Марселе.