ЦСКА усилился лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии

Футболист Алеррандро, выступавший ранее за бразильский «Ред Булл Брагантино», стал игроком ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Telegram-канале.

«Бразильский нападающий подписал контракт с ПФК ЦСКА по схеме «3+1» и уже присоединился к команде на сборе в турецком Белеке», — указано в сообщении.

На счету Алеррандро, который провел сезон-2024 в аренде в футбольном клубе «Витория», 15 забитых мячей в 34 матчах. Вместе с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто Алеррандро разделил звание лучшего бомбардира турнира.

Армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. В 19-м туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 1 марта.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

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