«Это будет смешно»: Овечкин о травмах головы

Овечкин о травмах головы: тут тяжело все подвести под одну систему

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, считает ли травмы, связанные с сотрясением мозга, серьезной проблемой для мирового хоккея. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тут тяжело все подвести под одну систему. Это же хоккей, контактный вид спорта. Если я скажу, что не надо соперника бить в голову, то это будет смешно», — заявил он.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

В НХЛ пауза с 12 по 20 февраля из-за проведения Турнира четырех наций.

Ранее чемпион мира раскрыл, чего не стоит делать Овечкину.