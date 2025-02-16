«Для меня матч был спокойным»: Сафонов о победе «ПСЖ» над «Тулузой»

Голкипер «ПСЖ» Сафонов о победе над «Тулузой»: для меня матч был спокойным

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче чемпионата Франции над «Тулузой», в которой россиянин совершил четыре сейва, передает Sport24 со ссылкой на Canal Supporters.

«Да, это была трудная победа, но взять три очка было очень важно. Для меня сегодня был спокойный матч, не так много моментов. Трудно было сохранять спокойствие», — сказал Сафонов.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов. «Тулуза» располагается на десятой строчке — у них 27 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Сафонов помог «ПСЖ» выйти в четвертьфинал Кубка Франции.