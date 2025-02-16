Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Для меня матч был спокойным»: Сафонов о победе «ПСЖ» над «Тулузой»

Голкипер «ПСЖ» Сафонов о победе над «Тулузой»: для меня матч был спокойным
close
Angelika Warmuth/Reuters

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче чемпионата Франции над «Тулузой», в которой россиянин совершил четыре сейва, передает Sport24 со ссылкой на Canal Supporters.

«Да, это была трудная победа, но взять три очка было очень важно. Для меня сегодня был спокойный матч, не так много моментов. Трудно было сохранять спокойствие», — сказал Сафонов.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов. «Тулуза» располагается на десятой строчке — у них 27 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Сафонов помог «ПСЖ» выйти в четвертьфинал Кубка Франции.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами