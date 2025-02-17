Тарасова раскрыла сроки, когда ISU примет решение по российским фигуристам на ОИ

Тарасова: ISU к лету определит, кто из российских фигуристов выступит на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) примерно к лету определит, кто из российских фигуристов будет принимать участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

«ISU будет решать этот вопрос где-то к лету. Поэтому мы должны честно отобрать лучших спортсменов», — сказала Тарасова.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

Тарасова также отметила, что фигуристов к отбору на Олимпиаду будет выбирать именно ISU, а не Федерация фигурного катания на коньках России.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Евгения Медведева заявила, что у фигуристов сдают нервы из-за отбора на ОИ.