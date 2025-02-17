«Ужасное для нас»: Тарасова об отборе российских фигуристов на Олимпиаду

Тарасова: фигуристов к отбору на Олимпиаду будет выбирать ISU, а не ФФККР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала ужасом критерии отбора российских фигуристов для квалификационного турнира зимних Олимпийских игр — 2026. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я проконсультировалась с (генеральным директором ФФККР) Александром Коганом — новое положение (об участниках отбора) вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один. А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас?» — заявила Тарасова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Евгения Медведева заявила, что у фигуристов сдают нервы из-за отбора на ОИ.