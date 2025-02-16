Евгения Медведева заявила, что у фигуристов сдают нервы из-за отбора на ОИ

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева заявила, что у некоторых фигуристов сдают нервы из-за отбора на Олимпиаду, передает ТАСС.

«Вокруг отбора подняли такой ажиотаж. Люди говорят совершенно разное, как лебедь, рак и щука. Мне, как спортсменке в прошлом, главное, чтобы на ребят особо не давили», — сказала Медведева.

Также Медведева пожелала спортсменам очень крепких нервов, выдержки.

«Ситуация очень шаткая для наших спортсменов. Нужно просто делать свое дело», — добавила Медведева.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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