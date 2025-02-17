«Такой характер»: Бивол объяснил отказ Бетербиева пожать ему руку

Российский боксер Дмитрий Бивол объяснил, с чем связан отказ от рукопожатия со стороны своего ближайшего соперника, россиянина Артура Бетербиева. Его слова приводит The Stomping Ground на YouTube.

«Слушай, я тоже не стал жать ему руку в ответ. Почему он так поступил? Такой у него характер. Он не жмет руку своим соперникам. А я жму руки оппонентам. Мы просто разные люди. Все люди разные, и это нормально», — заявил Бивол.

31 января Бетербиев и Бивол отказались от рукопожатия во время интервью. Сообщалось, что во время интервью ведущий спросил, общаются ли боксеры между собой вне камер. Боксеры ответили отрицательно, а также они отказались жать друг другу руки во время беседы.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола после этого поражения стала статистика 23-1.

Ранее Бетербиев и Бивол назвали сильные стороны друг друга перед реваншем.