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РФС предложит новый контракт руководителю судейского корпуса

РФС предложит главе судейского корпуса Мажичу новый контракт
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РФС

Российский футбольный союз (РФС) намерен продлить сотрудничество с главой судейского корпуса Милорадом Мажичем. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в РФС в целом довольны работой серба на своем посту, однако хотели бы видеть некоторые изменения в ее методике.

Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС летом 2023 года. С тех пор работа арбитров часто подвергается критике.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков. ЦСКА располагается в турнирной таблице на шестом месте, имея в активе 31 очко.

Ранее стало известно, усилился ли ЦСКА бразильским нападающим Алеррандро.

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