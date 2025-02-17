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Тарасова ужаснулась отбору российских фигуристов на Олимпиаду-2026

Тренер Тарасова назвала ужасом процесс отбора российских фигуристов на ОИ-2026
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что впадает в ужас от того, что Международный союз конькобежцев (ISU) будет принимать окончательное решение по допуску российских спортсменов к отборочному турниру Игр 2026 года в Италии.

По ее словам, невозможность влиять на критерии допуска ISU является краеугольным камнем в процессе выбора кандидатов.

«Новое положение (об участниках отбора) вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один. А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? Поэтому мы должны выбирать спортсменов, примерно одинаковых по уровню», — заявила Тарасова.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее испанская фигуристка дисквалифицирована за употребление клостебола.

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