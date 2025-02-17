Испанская фигуристка дисквалифицирована за употребление клостебола

Испанскую фигуристку Баркеро отстранили на 6 лет за употребление клостебола

Испанская фигуристка Лаура Баркеро была дисквалифицирована на шесть лет за нарушение антидопинговых норм. Об этом сообщает Hielo Espanol.

22 февраля 2022 года стало известно, что в пробе спортсменки был обнаружен метаболит клостебола. Клостебол включен в список анаболических андрогенных стероидов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Испанское издание Marca сообщало, что запрещенное вещество могло попасть в ее организм через крем. Испанка использовала его для заживления порезов, которые получила от лезвий коньков.

Дело Баркеро передадут в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS).

На Олимпийских играх 2022 года Лаура Баркеро вместе с партнером Марком Цандроном заняли 11-е место.

Срок ее дисквалификации отсчитывается с первого положительного результата — 22 января 2022 года. С тех пор Баркеро уже успела завершить карьеру и сосредоточиться на учебе.

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