Покинувший «Спартак» вратарь нашел новую работу

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Селихов в ближайшее время может подписать контракт с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в течение сегодняшнего дня футболист должен прибыть в расположение уральского клуба, который проводит подготовительные сборы в ОАЭ, и официально оформить переход.

«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.

Россиянин выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Следующий матч чемпионата москвичи проведут 2 марта дома против «Оренбурга».

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