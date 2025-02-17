Футболист ЦСКА пожаловался на дорогой бензин

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов в интервью «Чемпионату» заявил, что в последнее время заметил рост стоимости топлива.

По его словам, растет также цена продуктов питания.

«У меня жена в магазины ходит, временами жалуется на цены. Я на бензин внимание обращаю, иногда по рублю в день растет. Многовато, ха-ха. Но сейчас вроде бы подупал», — заявил Жемалетдинов.

В составе ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 13 матчей, в которых забил один мяч.

Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения сезона-2023/24. Он провел в составе «железнодорожников» практически всю карьеру, только с 2016 по 2018 год он защищал цвета казанского «Рубина». В сезоне-2023/24 он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, оформил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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