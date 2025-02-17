Евролига планирует вернуть российские клубы

Исполнительный директор Евролиги Горан Шашич в интервью ТАСС заявил, что российские клубы имеют шанс вернуться к участию в турнире в новом сезоне.

По его словам, сам факт отстранения российских команд является большой несправедливостью.

«Существует надежда, что клубы из России скоро вернутся к участию в Евролиге. Их исключение — это историческая несправедливость», — заявил Шашич.

Московский ЦСКА является вторым в списке титулованных клубов в истории Евролиги, одержав победу в главном континентальном клубном турнире восемь раз.

В апреле 2024 году Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию и отвезли в ТЦК.