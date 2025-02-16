Норвежец Бё побил еще один рекорд Бьорндалена на чемпионатах мира

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё превзошёл достижение своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по числу золотых медалей на чемпионатах мира в личных гонках.

16 февраля Бё стал первым в гонке преследования на 12,5 км на первенстве мира в Ленцерхайде (Швейцария). Норвежец преодолел дистанцию за 32 минуты 26,9 секунды. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (+8,6), третьим финишировал француз Эрик Перро (+20,8).

Таким образом, и у Бё, и у Бьорндалена стало по четыре победы в спринтерских гонках на чемпионатах мира. Бё выигрывал в 2015, 2019, 2023 и 2025 годах, а Бьорндален — в 2003, 2005, 2007 и 2009.

До этой гонки он делил первое место по личным победам на ЧМ с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом и французом Мартеном Фуркадом.

Также он обновил собственное достижение по общему числу золотых медалей — теперь в активе Бё 22 награды высшего достоинства.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

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