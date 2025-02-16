«Краснодар» готов отпустить капитана команды в Англию

«Краснодар» готов отпустить своего капитана Эдуарда Сперцяна в английский «Лидс» уже этим летом. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Клубы остаются на связи по возможному трансферу полузащитника летом. Сделка будет зависеть от того, выйдет ли английский клуб в АПЛ, но «Краснодар» будет готов принять предложение «Лидса» летом в случае успешного выхода в АПЛ», — заявил он.

В текущем сезоне армянский футболист провел за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €20 млн.

Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара», он играл в ней с десяти лет. За основную команду в Премьер-лиге игрок дебютировал в сентябре 2020 года. Атакующий полузащитник выступает за сборную Армении, он объяснял свое решение отсутствием вызовов в юношеские и молодежные команды России.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.

Ранее Сперцян рассказал о выборе между Россией и Арменией.