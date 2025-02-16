Соболенко оценила решение по допинг-делу Синнера

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не знает, как доверять антидопинговой системе после решения по делу итальянца Янника Синнера. Ее слова приводит National News.
«В голове мысль: что, если кто-то случайно нанес на тебя крем, а потом тест окажется положительным? Тогда тебя начнут преследовать, и никто не поверит ни единому слову. Появляется страх перед этой системой. Я просто не понимаю, как теперь можно ей доверять», — заявила Соболенко.
WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.
20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.
Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.
Ранее Евгений Кафельников призвал бойкотировать матчи против Синнера.