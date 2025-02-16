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Российский фигурист опоздал на награждение после финала Гран-при России

Фигурист Галлямов опоздал на награждение после финала Гран-при России
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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Александр Галлямов опоздал на награждение после финала Гран-при России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За 8 лет работы жизни со мной Настя заслужила быть первой. Я стоял в сторонке и наблюдал за этим», — заявил Галлямов.

Вместе с Анастасией Мишиной Галлямов стал победителем финала Гран-при России в Красноярске в соревновании спортивных пар. По итогам двух прокатов, Мишина/Галлямов получили 231,95 балла. Вторую строчку заняли Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (219,80), третью — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (208,43).

Мишина поднялась на пьедестал одна, а Галлямов присоединился к ней позже.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее Щербакова заявила, что ехала на финал Гран-при России без мыслей о медали.

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