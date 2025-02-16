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Щербакова заявила, что ехала на финал Гран-при России без мыслей о медали

Щербакова о бронзе в танцах на льду: мы ехали без надежды на пьедестал
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что не рассчитывала на медаль финала Гран-при России. Фигуристка выступает в танцах на льду с Егором Гончаровым. Ее слова приводит Sport24.

«Очень неожиданно. Мы ехали без надежды на пьедестал, у нас даже билеты на самолет такие, что мы можем не успеть на него после награждения. Если бы мне вчера сказали, что мы будем в тройке, я бы рассмеялась и махнула рукой», — заявила Щербакова.

16 февраля на финале Гран-при России в Красноярске Щербакова и Гончаров заняли третье место, получив 192,23 балла.

Золотую медаль в этом виде программы завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 205,58, вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — 200,61.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что Щербаковой не передали медаль чемпионата Европы.

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