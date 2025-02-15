Украинская чемпионка заявила, что ей предлагали деньги за выступление за Россию

Украинка Харлан заявила, что ей предлагали деньги за выступление за Россию

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан заявила, что не будет осуждать украинского гимнаста Илью Ковтуна, который принял решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Хорватию. Ее слова приводит Tribuna.

«Это его право, и называть его предателем я не буду. Это его жизнь. Мне предлагали — я не захотела. Каждый выбирает свой путь, свою жизнь. Ему отвечать на вопросы, ему отвечать за свои поступки. Посмотрим, как будет. Что, теперь его отменять или что-то такое?» — заявила она.

Следом Харлан задали вопрос, предлагали ли ей деньги за то, чтобы она начала выступать за Россию.

«Да. Они ведь по-другому не умеют, мы же понимаем», — заявила она.

На Олимпиаде в Париже Харлан завоевала две медали — одну в личном первенстве, она стала бронзовой призеркой, а вторую — золотую — вместе со сборной. В финале украинки оказались точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.

29 июля Харлан обняла уроженку России Анну Башту, которая представляет Азербайджан, после их поединка. Украинская спортсменка одержала победу со счетом 15:6. Башта — уроженка города Тольятти. Она выступала за Россию до 2019 года, после чего сменила сборную и начала выступать под флагом Азербайджана.

Ранее на Украине пообещали принять меры против Ковтуна.