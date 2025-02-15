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Украинская чемпионка заявила, что ей предлагали деньги за выступление за Россию

Украинка Харлан заявила, что ей предлагали деньги за выступление за Россию
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Mourad Balti Touati/Global Look Press

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан заявила, что не будет осуждать украинского гимнаста Илью Ковтуна, который принял решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Хорватию. Ее слова приводит Tribuna.

«Это его право, и называть его предателем я не буду. Это его жизнь. Мне предлагали — я не захотела. Каждый выбирает свой путь, свою жизнь. Ему отвечать на вопросы, ему отвечать за свои поступки. Посмотрим, как будет. Что, теперь его отменять или что-то такое?» — заявила она.

Следом Харлан задали вопрос, предлагали ли ей деньги за то, чтобы она начала выступать за Россию.

«Да. Они ведь по-другому не умеют, мы же понимаем», — заявила она.

На Олимпиаде в Париже Харлан завоевала две медали — одну в личном первенстве, она стала бронзовой призеркой, а вторую — золотую — вместе со сборной. В финале украинки оказались точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.

29 июля Харлан обняла уроженку России Анну Башту, которая представляет Азербайджан, после их поединка. Украинская спортсменка одержала победу со счетом 15:6. Башта — уроженка города Тольятти. Она выступала за Россию до 2019 года, после чего сменила сборную и начала выступать под флагом Азербайджана.

Ранее на Украине пообещали принять меры против Ковтуна.

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