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Российские фигуристы ничего не знают о вручении медалей Олимпиады-2022

Мишина и Галлямов о вручении бронзы Олимпиады-2022: пока ничего не знаем об этом
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Александр Вильф/РИА Новости

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина признались, что ничего не знают о вручении медалей за командный турнир зимних Олимпийских игр — 2022. Слова спортсменов приводит РИА Новости.

«Скорое время — понятие растяжимое. Пока ничего не знаем об этом», — сказала Мишина.

Мишина и Галлямов входили в состав сборной России вместе с танцорами Никитой Кацалаповым и Викторией Синициной, а также одиночниками Камилой Валиевой и Марком Кондратюком. Национальная команда выиграла золотые медали, однако награждение не состоялось из-за того, что допинг-проба Валиевой, взятая на чемпионате России — 2022, дала положительный результат. Позднее Валиева была дисквалифицирована, а медали командного турнира перераспределены — Россия получила бронзу, США — золото, Япония — серебро.

В декабре Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России, а 16 февраля выиграли финал Гран-при России.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Евгения Медведева заявила, что у фигуристов сдают нервы из-за отбора на ОИ.

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