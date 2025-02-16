Легенда российского биатлона: IBU действует по чужой указке в отношении россиян

Решение вопроса участия российских спортсменов в международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) зависит от политических событий и от того, когда организации дадут соответствующее указание. Такое мнение в комментарии Odds.ru выразила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

«Это политика. И как они вели себя, так и будут продолжать себя вести, пока им кто-то не скажет. Не знаю, будет ли IBU (Международный союз биатлонистов) последней или предпоследней федерацией, которая вернет россиян, все будет зависеть от политики. Они будут действовать по чужой указке», — сказала Зайцева.

В 2025 году чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде. Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета из-за начала СВО России на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее олимпийский чемпион раскритиковал предстоящее первенство мира по биатлону.