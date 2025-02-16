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«У него не было работы»: Семин об игре Сафонова в матче с Тулузой

Тренер Семин заявил, что у вратаря «ПСЖ» Сафонова все идет своим чередом
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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче против «Тулузы» в матче чемпионата Франции, заявив, что все идет своим чередом, передает «Чемпионат».

«В матче с »Тулузой» у Матвея особенно не было работы. «Тулуза» — команда, которая значительно уступает «ПСЖ» в классе. У Матвея есть очередной полный матч. Все идет своим чередом», — сказал Семин.

«ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов. «Тулуза» располагается на десятой строчке — у них 27 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее капитан «Краснодара» рассказал об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

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