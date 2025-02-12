Капитан «Краснодара» рассказал об интересе к нему со стороны «ПСЖ»

Капитан «Краснодара» Сперцян рассказал об интересе к нему со стороны «ПСЖ»

Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал об интересе к нему со стороны французского «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Мой агент была в Париже, у нее было какое-то общение по мне, и все. И, если не ошибаюсь, у Моти Сафонова спросили за меня и еще за нескольких игроков. Но никакого предложения или созвонов не было», — сказал Сперцян.

В текущем сезоне армянский футболист провел за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €20 млн.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Сперцян рассказал о выборе между Россией и Арменией.