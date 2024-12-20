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Стали известны чемпионы России в парном катании

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в парном катании
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Алексей Даничев/РИА Новости

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России в парном катании.

За свой произвольный прокат они получили 156.45 балла.

На втором месте оказались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые набрали за свой прокат 142.97 балла, общая сумма составила 216.37 балла. Замкнули тройку лучших Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, получившие за произвольную программу 142.97 балла, что дало им в общей сумме 214.15.

Таким образом, Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольных прокатов.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стало известно, сколько российских фигуристов сможет выступить на Олимпиаде.

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