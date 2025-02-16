Ученики Тутберидзе пытаются исправиться после провала в финале Гран-при. LIVE

Эффектно под мажорную и бравурную музыку откатались спортсмены и явно постарались выложиться на максимум. Получилось у них многое, но не все. Падение случилось у Ясмины после одного из выбросов. Вместе с тем поддержки и тодес пара показала чистые. И, конечно, они могут рассчитывать на высокие баллы.
Много помарок допустила пара, и какую же поддержку оказывали ей зрители, подбадривая после каждой ошибки! Очень эмоциональный прокат исполнили фигуристы, но к технической стороне, конечно, остаются вопросы. Ждем баллы.
Под песню «Памяти Карузо» в версии Николы Кавалларо выступают Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Яркое выступление показала пара из Петербурга под музыку из балета «Семь красавиц». Не очень уверенно начали Дарья и Александр, произошло падение у Дарьи после тройного тулупа, и, конечно, баллы будут снижены. Но потом они будто обрели уверенность и закончили прокат чисто.
Вот кто сегодня борется за победу:
- Анастасия Мишина, Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 81,20 балла после короткой программы;
- Наталья Хабибуллина, Илья Княжук (Москва) — 77,04;
- Анастасия Мухортова, Дмитрий Евгеньев (Москва) — 74,38;
- Александра Бойкова, Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 72,63;
- Ясмина Кадырова, Илья Миронов (Санкт-Петербург) — 70,63;
- Елизавета Осокина, Артем Грицаенко (Пермский край — Татарстан) — 66,85;
- Дарья Андреева, Александр Акимов (Санкт-Петербург) — 55,42.