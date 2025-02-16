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Спорт

Ученики Тутберидзе пытаются исправиться после провала в финале Гран-при. LIVE

Гран-при России. Финал. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН
В Красноярске проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, по итогам которого определятся участники олимпийского отбора. Спортивные пары показывают произвольную программу. Ученики Этери Тутберидзе — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — провалили короткую программу и теперь пытаются исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:28

Эффектно под мажорную и бравурную музыку откатались спортсмены и явно постарались выложиться на максимум. Получилось у них многое, но не все. Падение случилось у Ясмины после одного из выбросов. Вместе с тем поддержки и тодес пара показала чистые. И, конечно, они могут рассчитывать на высокие баллы.

10:24

Ясмина Кадырова и Илья Миронов катаются под музыку из оперетты «Сильва».

10:23

Результат этой пары — 132,79, а итоговый балл — 199,64!

10:19

Много помарок допустила пара, и какую же поддержку оказывали ей зрители, подбадривая после каждой ошибки! Очень эмоциональный прокат исполнили фигуристы, но к технической стороне, конечно, остаются вопросы. Ждем баллы.

10:15

Под песню «Памяти Карузо» в версии Николы Кавалларо выступают Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

10:14

113,11 балла получают Дарья и Александр. Итог — 168,53.

10:12

Яркое выступление показала пара из Петербурга под музыку из балета «Семь красавиц». Не очень уверенно начали Дарья и Александр, произошло падение у Дарьи после тройного тулупа, и, конечно, баллы будут снижены. Но потом они будто обрели уверенность и закончили прокат чисто.

10:07

Открывают соревновательный день Дарья Андреева и Александр Акимов.

10:00

Началась разминка!

09:55

Вот кто сегодня борется за победу:

  1. Анастасия Мишина, Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 81,20 балла после короткой программы;
  2. Наталья Хабибуллина, Илья Княжук (Москва) — 77,04;
  3. Анастасия Мухортова, Дмитрий Евгеньев (Москва) — 74,38;
  4. Александра Бойкова, Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 72,63;
  5. Ясмина Кадырова, Илья Миронов (Санкт-Петербург) — 70,63;
  6. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко (Пермский край — Татарстан) — 66,85;
  7. Дарья Андреева, Александр Акимов (Санкт-Петербург) — 55,42.

09:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Спортивные пары сегодня выступят с произвольными программами в финале Гран-при России.

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