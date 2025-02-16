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Фанаты сборной Канады освистали гимн США

Фанаты сборной Канады освистали гимн США перед матчем Турнира четырех наций
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Global Look Press

Фанаты сборной Канады перед матчем Турнира четырех наций освистали гимн США, передает New York Post.

На матче, который прошел в Монреале, присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он опубликовал видео с игры со своим сыном с подписью: «Настоящий север, сильный и свободный».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной США.

На пятой минуте встречи счет открыл канадец Коннор Макдэвид. Через пять минут счет сравнял Джейк Гюнцель. В середине второго периода Дилан Ларкин вывел США вперед. В самом конце встречи Джейк Гюнцель установил окончательный счет поединка.

Сборная США набрала шесть очков в группе и за тур до финиша вышла в финал турнира. Канада, Финляндия и Швеция набрали по два очка. В заключительном туре Канада сыграет с Финляндией, а США померятся силами со Швецией.

2 февраля фанаты канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» освистали гимн США перед игрой регулярного чемпионата против «Миннесоты».

Ранее хоккеисты сборной США еще до матча договорились подраться с канадцами.

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