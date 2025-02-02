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Канадские хоккейные фанаты освистали гимн США

Фанаты «Оттавы» освистали гимн США перед матчем НХЛ
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Marc DesRosiers-Imagn Images/Reuters

Фанаты канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» освистали гимн США перед игрой регулярного чемпионата против «Миннесоты», передает CTV News.

Инцидент произошел за несколько минут до стартового вбрасывания.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США.

В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая.

«Оттава» обыграла «Миннесоту» со счетом 6:0. В Восточной конференции «Оттава» занимает шестое место, набрав 60 очков. «Миннесота» идет на пятом месте в Западной конференции, набрав 66 баллов.

Ранее Александр Овечкин вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ.

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