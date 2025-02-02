Канадские хоккейные фанаты освистали гимн США

Фанаты канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» освистали гимн США перед игрой регулярного чемпионата против «Миннесоты», передает CTV News.

Инцидент произошел за несколько минут до стартового вбрасывания.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США.

В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая.

«Оттава» обыграла «Миннесоту» со счетом 6:0. В Восточной конференции «Оттава» занимает шестое место, набрав 60 очков. «Миннесота» идет на пятом месте в Западной конференции, набрав 66 баллов.

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