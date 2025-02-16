В сборной России ответили на вопрос, выступит ли Большунов еще в двух гонках в Италии

Тренер сборной России Бородавко: неизвестно выступит ли Большунов еще в Италии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что пока нет уверенности в том, что Александр Большунов выступит еще в двух гонках в Италии, передает «Матч ТВ».

«На 100% решение не принято. Мы взяли паузу до вечера субботы. Но, скорее всего, Большунов вернётся в Россию, как мы и планировали, 21-22 февраля, отказавшись от этих стартов», — сказал Бородавко.

Большунов принял участие в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Ранее Большунов рассказал о проблемах во время международной гонки в Италии.