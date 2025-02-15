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Большунов рассказал о проблемах во время международной гонки в Италии

Лыжник Большунов: во время гонки в Италии фонарь взял и потух
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Sergey Elagin/Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, что на гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии за десять километров до финиша у него перестал работать фонарь. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это было за десять километров. У меня был классный фонарь, сам такой сделал. Я бежал на самом маленьком режиме, то есть экономном. Думаю, что на спуске включу дальний свет, а он взял и потух (смеется). Если честно, очень сильно тогда переживал, потому что понимал, что ребята все останавливаются, хотя у них хорошие фонари», — поделился он.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд

Ранее в Госдуме прокомментировали выход итальянца с флагом Украины на пьедестал к Большунову.

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