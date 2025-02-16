Медведев прокомментировал дисквалификацию Синнера

Медведев: надеюсь, каждый сможет договориться с WADA, как Синнер

Первая ракетка России Даниил Медведев в ходе пресс-конференции Univers Tennis выразил надежду, что теперь каждый теннисист сможет достичь договоренности со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о смягчении срока дисквалификации по примеру итальянца Янника Синнера. Его слова передает РИА Новости.

«Если они скажут: «Мы нашли допинг, это два года», вы ответите: «Нет, я хочу один месяц». Надеюсь, создан прецедент. Потому что если нет, то это будет странно», — пояснил спортсмен.

До этого российская теннисистка Анастасия Пивоварова удивилась тому, что первую ракетку мира Янника Синнера отстранили всего на три месяца.

WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее экс-теннисист Чесноков назвал анекдотом трехмесячную дисквалификацию Синнера.