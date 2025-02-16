Губерниев рассказал, почему Синнер в отличие от Валиевой избежал длительной дисквалификации

Губерниев о дисквалификации Синнера: он здорово защищается, а Валиева нет

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что теннисист Янник Синнер избежал длительной дисквалификации за допинг благодаря работе юристов, передает Metaratings.ru.

«Синнер здорово защищается, а Камила Валиева нет. Человек предусматривает все варианты защиты. Не думаю, что там какие-то двойные стандарты», — заявил Губерниев.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее российская теннисистка удивилась сроку дисквалификации Синнера за допинг.