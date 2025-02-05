Сафонов помог «ПСЖ» выйти в четвертьфинал Кубка Франции, записав на свой счет «сухой» матч

«ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Ле-Ман» в 1/8 финала Кубка Франции

Парижский «ПСЖ» обыграл «Ле-Ман» в матче 1/8 финала Кубка Франции.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Счет в матче открыл Дезире Дуэ. Он отличился на 25-й минуте. На 71-й минуте окончательный счет в матче установил Брэдли Баркола.

В текущем сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» девять матчей во всех турнирах, а Джанлуиджи Доннарумма — 23. 1 февраля итальянский голкипер провел 90 минут на поле в матче чемпионата Франции против «Бреста». «ПСЖ» победил в том матче со счетом 5:2.

5 января Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл финальный матч Суперкубка Франции, при этом оставшись в запасе. Игра против «Монако» завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первом месте, опережая «Марсель», идущий вторым, на десять очков. Замыкает тройку сильнейших «Монако», за который играет россиянин Александр Головин, набрав 37 очков.

Ранее «ПСЖ» Сафонова вышел в плей-офф Лиги чемпионов.