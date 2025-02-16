Российская фигуристка раскрыла, кто бы сейчас мог выступать на Олимпиаде

Российская фигуристка Алена Леонова назвала Аделию Петросян на вопрос о том, какую фигуристку стоит отправлять на отбор к Олимпийским играм 2026. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Ошибка Аделии Петросян в короткой программе — это просто случайность. Мы все знаем, как она может кататься. Даже не обсуждается, что Петросян — единственный претендент на поездку», — заявила Леонова.

По итогам первого дня финала Гран-при России Петросян занимает третье место.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что фигуристка Муравьева идет первой после коротких программ финала Гран-при.