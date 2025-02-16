Боксер Кузьмин заменит Папина в поединке с чемпионом Африки на турнире в Йошкар-Оле

Российский боксер Сергей Кузьмин заменит обладателя чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Asia Алексея Папина в поединке с чемпионом WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезером Тетте из Ганы на турнире в Йошкар-Оле, который состоится 28 февраля. Слова промоутера Владимира Хрюнова приводит РЕН ТВ.

«У Папина разрыв ахилла, и он не сможет участвовать в бою в Йошкар-Оле», — заявил Хрюнов.

Он также отметил, что Кузьмин был участником соглавного боя в предыдущем шоу и является своеобразным, харизматичным и «любимцем ленинградской публики».

Помимо Кузьмина и Тетте, в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 28 февраля в ледовом дворце «Марий Эл», на ринг поднимутся россиянин Игорь Свиридченков и кубинец Рониэль Иглесиас, а также россиянин Сергей Сергеев и кубинец Хорхе Мануэль Сото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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