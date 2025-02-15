Норвежец Бё побил рекорд Бьорндалена по числу медалей на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё превзошел достижение своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по числу медалей на чемпионатах мира.

15 февраля Бё стал первым в гонке на 7,5 км на первенстве мира в Ленцерхайде (Швейцария). Норвежец преодолел дистанцию за 21 минуту 56,8 секунды. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (+27,7), третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе (+37,0).

Таким образом, и у Бё, и у Бьорндалена стало по четыре победы в спринтерских гонках на чемпионатах мира. Бё выигрывал в 2015, 2019, 2023 и 2025 годах, а Бьорндален — в 2003, 2005, 2007 и 2009.

По общему числу наград на первенствах мира Бё обошел соотечественника — победа в спринте принесла ему 21 медаль, у Бьорндалена — 20.

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